Сенат отклонил законопроекты о продлении финансирования правительства США

Сенат США продлил шатдаун, отклонив проект финансирования правительства. Об этом сообщил CNN .

«Законодатели все еще не могут прийти к согласию», — говорится в публикации.

Для принятия документа необходимо 60 голосов. За инициативу демократов отдали голоса 46 сенаторов, против — 52. Законопроект республиканцев поддержали 54 парламентария, против — 44.

По прогнозу журналистов телеканала, приостановка работы правительства может продлиться до конца недели. Сенаторы пока не планируют проводить повторное голосование по вопросу возобновления работы правительства.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий заявил, что шатдаун принесет Америке убытки в несколько миллиардов долларов ВВП.