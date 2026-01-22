В США испугались российской «Калинки» в руках Ирана

Возможное применение Ираном российской системы РЭБ «Калинка» против спутников Starlink вызывает опасения у США. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

Он утверждает, что США и их союзники в значительной степени полагаются на орбитальные спутники для выполнения военных и гражданских функций. При этом Китай и Россия активно развивают средства противодействия таким аппаратам.

«Иран, возможно, стал полигоном для испытания российского противоспутникового оружия», — пишет автор.

По его словам, Тегеран, вероятно, уже использовал прототип российской системы «Калинка». Он подчеркнул серьезность потенциальной угрозы от подобных технологий.

Вайхерт добавил, что израильская и американская разведка теперь работают в усиленном режиме, чтобы противостоять иранским действиям против Starlink.

Ранее компания SpaceX бизнесмена Илона Маска открыла бесплатный доступ для жителей Ирана к спутниковому сервису Starlink после отключений интернета.