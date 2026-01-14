Маск отключил оплату Starlink для жителей Ирана на время протестов
Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска открыла бесплатный доступ для жителей Ирана к спутниковому сервису Starlink после отключений интернета. Об этом со ссылкой на исполнительного директора организации по обходу блокировок Holistic Resilience Ахмада Ахмадиана сообщило агентство Bloomberg.
По его словам, несмотря на официальный запрет приемники Starlink в Иран на протяжении многих лет завозили контрабандой. По его оценке, сейчас в стране находятся не менее 50 тысяч устройств.
«Би-би-си» сообщила, что иранские спецслужбы остановила новую контрабандную партию оборудования Starlink в приграничных районах. Но передача трафика через спутник не дала возможности протестующим подключиться к мировой сети.
Исследователь интернета Амир Рашиди заявил, что иранские силовики заглушили работу спутников Starlink, заблокировав до 80% трафика. Он подчеркнул, что это первый подобный случай за всю историю SpaceX. Рашиди не исключил, что Иран получил доступ к не известным ранее китайским технологиям.
Масштабные отключения страны от глобальной части интернета начались после массовых протестов, охвативших Иран. Жителям доступны только сайты и платформы из «белого списка».
В минувший вторник, 13 января, агентство Reuters со ссылкой на анонимного иранского чиновника сообщило, что в протестных акциях погибли не менее двух тысяч человек, включая сотрудников службы безопасности.