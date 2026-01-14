Маск отключил оплату Starlink для жителей Ирана на время протестов

Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска открыла бесплатный доступ для жителей Ирана к спутниковому сервису Starlink после отключений интернета. Об этом со ссылкой на исполнительного директора организации по обходу блокировок Holistic Resilience Ахмада Ахмадиана сообщило агентство Bloomberg .

По его словам, несмотря на официальный запрет приемники Starlink в Иран на протяжении многих лет завозили контрабандой. По его оценке, сейчас в стране находятся не менее 50 тысяч устройств.

«Би-би-си» сообщила, что иранские спецслужбы остановила новую контрабандную партию оборудования Starlink в приграничных районах. Но передача трафика через спутник не дала возможности протестующим подключиться к мировой сети.

Исследователь интернета Амир Рашиди заявил, что иранские силовики заглушили работу спутников Starlink, заблокировав до 80% трафика. Он подчеркнул, что это первый подобный случай за всю историю SpaceX. Рашиди не исключил, что Иран получил доступ к не известным ранее китайским технологиям.

Масштабные отключения страны от глобальной части интернета начались после массовых протестов, охвативших Иран. Жителям доступны только сайты и платформы из «белого списка».

В минувший вторник, 13 января, агентство Reuters со ссылкой на анонимного иранского чиновника сообщило, что в протестных акциях погибли не менее двух тысяч человек, включая сотрудников службы безопасности.