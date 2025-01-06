В США испугались потери Украины при Трампе

Сенатор Маккол: потеря Украины поставит США в невыгодное положение перед Россией

Соединенные Штаты не могут позволить себе потерять Украину, ведь тогда они окажутся в слабой позиции перед Россией. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил председатель комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол.

«Это будет ужасным политическим решением, которое поставит нас в проигрышную позицию по отношению к России», — сказал он.

Маккол напомнил про обещания избранного президента США Дональда Трампа провести мирные переговоры и завершить конфликт на Украине.

По словам сенатора, Трамп должен предоставить киевскому режиму рычаги в переговорах с российской стороной. При этом завершение конфликта должно произойти на условиях, чтобы «Украину не бросили под автобус».

Команда президента Владимира Зеленского решила попробовать задобрить Трампа перед инаугурацией, которая состоится совсем скоро. Их цель уговорить избранного президента США продолжать помогать Украине, как это делал Джо Байден.