В США испугались иностранного вмешательства после выборов президента

США опасаются, что иностранные государства попытаются дестабилизировать ситуацию в стране в переходный период после выборов 5 ноября и днем инаугурации 20 января 2025 года. Об этом написала газета The Washington Post .

«Администрация [президента США Джо] Байдена находится в состоянии повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну в переходный период», — написало издание.

Особенно в Пентагоне опасаются Ирана, КНДР, Китая и Россию. Американское оборонное ведомство готовится к «ряду сценариев», которые могут произойти в этот период.

Рекордное количество богатых американцев собирается уехать из Штатов после президентских выборов. Многие опасаются политических и социальных беспорядков независимо от того, кто победит.