Часть богатых американцев запанировала уехать из США после выборов

Рекордное количество богатых американцев собирается уехать из страны после президентских выборов. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на экспертов в эмиграционной отрасли.
«В преддверии выборов все большее число богатых американцев планируют покинуть страну, поскольку многие опасаются политических и социальных беспорядков независимо от того, кто победит», — отметили авторы материала.
Как рассказали юристы и консультанты домовладельцев с высоким уровнем дохода, среди клиентов наблюдается рекордный спрос на вторые паспорта или поиск резиденции за границей на долгосрочный период. Руководитель группы Henley&Partners, консультирующий богатых людей по вопросам международной миграции, Доминик Волек заметил, что компания еще не видела такого огромного спроса, как сейчас. Состоятельные американцы впервые заняли 20% их клиентской базы.
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