Ребенка с редкими паразитами после отдыха в Египте спасли в больнице в Раменском

Пятилетний ребенок поступил в больницу в Раменском в тяжелом состоянии. У него была высокая температура, слабость, боль в животе и высыпания на коже. У маленького пациента выявили редкое паразитарное заболевание.

Первичное обследование выявило у ребенка аппендицит, однако в ходе гистологии в удаленном органе выявили анкилостому — паразитарную инфекцию. Предположительно, пациент заразился в Египте, куда семья ранее летала на отдых. По словам заведующего детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимира Хабалова, в организм этот вид глистов попадает через кожу или путем заглатывания.

«Опасность заключалась в том, что данный вид круглых червей поражает пищеварительную систему и легкие. При отсутствии специального лечения заражение может закончиться летальным исходом», — сказал он.

Юный пациент провел в больнице 12 дней, из которых несколько — в реанимации. После восстановления мальчик стал активным, к нему вернулся аппетит. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой.