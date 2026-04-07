В США главу Пентагона собрались подвергнуть импичменту
Axios: главу Пентагона Пита Хегсета хотят подвергнуть процедуре импичмента
Представитель Демократической партии США Яссамин Ансари выразила готовность подвергнуть процедуре импичмента главу Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщил Axios.
По информации издания, Ансари планирует осуществить этот шаг уже на следующей неделе. Причиной стало недовольство подходом Хегсета к проведению операции в Иране.
«Член палаты представителей от Демократической партии в понедельник объявила, что она предоставит статьи для импичмента против министра обороты», — указали в материале.
По мнению Ансари, Хегсет создает угрозы жизни и здоровью американских военнослужащих.
Ранее Пентагон озвучил данные о пострадавших военных в операции против Ирана. Их количество достигло 365. Официально в ходе конфликта погибли 13 человек.