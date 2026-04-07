В США главу Пентагона собрались подвергнуть импичменту

Представитель Демократической партии США Яссамин Ансари выразила готовность подвергнуть процедуре импичмента главу Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщил Axios .

По информации издания, Ансари планирует осуществить этот шаг уже на следующей неделе. Причиной стало недовольство подходом Хегсета к проведению операции в Иране.

«Член палаты представителей от Демократической партии в понедельник объявила, что она предоставит статьи для импичмента против министра обороты», — указали в материале.

По мнению Ансари, Хегсет создает угрозы жизни и здоровью американских военнослужащих.

Ранее Пентагон озвучил данные о пострадавших военных в операции против Ирана. Их количество достигло 365. Официально в ходе конфликта погибли 13 человек.