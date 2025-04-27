В США экстренно сел самолет из-за возможного столкновения с птицей

CBS: самолет экстренно сел в Бостоне из-за возможного столкновения с птицей

В США самолет, выполнявший рейс Вашингтон — Лондон, экстренно приземлился в аэропорту Бостона из-за вероятного столкновения с птицей и задымления на борту. Об этом сообщил телеканал CBS .

«Рейс British Airways в субботу перенаправили в Бостон после сообщений о задымлении в салоне и столкновении с птицей», — указали в материале.

Самолет Boeing 777 вылетел из Вашингтона в 17.30 по местному времени и уже в 19.30 вынужденно сел в Бостоне.

Сведения о пострадавших не поступали. В Управлении гражданской авиации США сообщили, что проведут расследование.

Ранее одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Теннесси, три человека на борту погибли. Борт вылетел из штата Алабама, экипаж до последнего момента пытался совершить посадку.