Наркотики нашли в детских конфетах в Нидерландах

В Нидерландах каннабис обнаружили в жевательных конфетах Happy Cola F! ZZ, произведенных компанией Haribo. Об этом сообщило местное управление по безопасности потребительских товаров и пищевых продуктов (NVWA).

После употребления конфет нескольким членам одной семьи стало плохо, они обратились в полицию.

NVWA взяло образцы конфет на анализ и обнаружило в них каннабис. После этого управление немедленно связалось с руководством Haribo и поручило отозвать партию сладостей.

В управлении призвали население не употреблять конфеты Haribo. Речь идет именно об упаковках конфет весом в один киллограмм, сроком годности до января 2026 года и определенным производственным кодом. Потребителей призвали не возвращать конфеты в магазин, а отправить его в Haribo для возврата денег.

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