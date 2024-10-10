В США двух россиян обвинили в сговоре ради контрабанды микроэлектроники

Американская прокуратура предъявила обвинения двум якобы сообщникам россиянина Артура Петрова, которого по обвинению в нарушении экспортных ограничений ранее экстрадировали в США. Об этом сообщило управление ведомства по южному округу Нью-Йорка.

«Как и ранее обвиненный Артур Петров, Руслан Альметов и Жанна Солдатенкова теперь обвиняются в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения от дистрибьюторов российской компании в США, которая поставляет данную продукцию для российских военных», — говорится в заявлении.

По 11 пунктам Солдатенковой и Петрову грозит в совокупности до 160 лет в тюрьме, Альметову по семи пунктам — до 100 лет в тюрьме. При этом местонахождение Альметова и Солдатенковой властям США сейчас неизвестно.

Минюст США ранее объявил об экстрадиции Петрова по делу о поставках микроэлектроники для российского ВПК в обход санкций. Его арестовали 26 августа 2023 года на Кипре.