США не стали комментировать экстрадицию россиянина с Кипра | 360°

Мир 27 апреля 2024, 05:53 США не стали комментировать экстрадицию россиянина с Кипра Минюст США отказался от комментариев по экстрадиции россиянина Петрова с Кипра РИА «Новости»

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Американские власти отказались комментировать возможную экстрадицию гражданина России Артура Петрова, арестованного на Кипре. Об этом заявил РИА «Новости» официальный представитель Минюста США.

«Мы отказываемся от комментариев по данному поводу», — заявил он.

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Согласие на экстрадицию россиянина в Соединенные Штаты уже дал апелляционный суд Никосии.

Американский минюст обвинил россиянина в импорте чувствительной микроэлектроники в Россию, что стало нарушением санкций, а также контрабанде и отмывании средств. Полиция Кипра задержала Петрова 26 августа 2023 года.

Сам россиянин оценил решение апелляционного суда об экстрадиции как незаконное, добавив, что его адвокаты его проанализируют и решат, подавать апелляцию в Верховный суд Кипра или нет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о разрешении Высокого суда Лондона, разрешившего Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США. По ее словам, британская система правосудия «посмешище на глазах у всего мира», а сам журналист — жертва «продажной британской лже-Фемиды».