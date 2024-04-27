США не стали комментировать экстрадицию россиянина с Кипра | 360°

27 апреля 2024, 05:53
США не стали комментировать экстрадицию россиянина с Кипра
Минюст США отказался от комментариев по экстрадиции россиянина Петрова с Кипра
Американские власти отказались комментировать возможную экстрадицию гражданина России Артура Петрова, арестованного на Кипре. Об этом заявил РИА «Новости» официальный представитель Минюста США.
«Мы отказываемся от комментариев по данному поводу», — заявил он.
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Согласие на экстрадицию россиянина в Соединенные Штаты уже дал апелляционный суд Никосии.
Американский минюст обвинил россиянина в импорте чувствительной микроэлектроники в Россию, что стало нарушением санкций, а также контрабанде и отмывании средств. Полиция Кипра задержала Петрова 26 августа 2023 года.
Сам россиянин оценил решение апелляционного суда об экстрадиции как незаконное, добавив, что его адвокаты его проанализируют и решат, подавать апелляцию в Верховный суд Кипра или нет.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о разрешении Высокого суда Лондона, разрешившего Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США. По ее словам, британская система правосудия «посмешище на глазах у всего мира», а сам журналист — жертва «продажной британской лже-Фемиды».
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