В США две учительницы совратили одного и того же школьника

В американском штате Аризона двух учительниц из одной старшей школы обвинили в сексуальных домогательствах к одному и тому же ученику. Об этом сообщило издание New York Post .

Одной из подозреваемых оказалась старшая сестра звезды сериала «Спасатели Малибу» Ноа Бека. По версии следствия, 27-летняя учительница заигрывала с учеником, а затем занималась с ним сексом и даже платила ему за это. Она ухаживала за мальчиком с декабря 2024 года, когда он учился в 10 и 11 классах.

Вторая учительница — 47-летняя Анджела Бурлака — уволилась из школы, где проработала 25 лет. В полицейском отчете отмечалось, что она отправила тому же мальчику видео, на котором произнесла его имя, будучи обнаженной. Бабушка подростка нашла видео на его телефоне и сообщила об этом в полицию.

«Мальчик и его семья не сотрудничали со следствием, полагая, что это может помешать им получить спортивную стипендию в колледже. Обе учительницы были отправлены в отпуск в августе 2025 года», — говорится в материале.

Позже Бурлака добровольно сдала педагогическую лицензию, а Бека отказалась, поэтому ее уволили по единогласному решению управляющего совета школьного округа. Материалы дела направили в прокуратуру, но расследование еще продолжается.

Ранее в Сингапуре 35-летнюю бывшую учительницу приговорили к тюремному заключению. Педагог совратила и несколько раз изнасиловала подростка.