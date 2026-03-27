В Сингапуре учительницу приговорили к 22 месяцам тюрьмы за изнасилование ученика

В Сингапуре суд приговорил 35-летнюю бывшую учительницу к 22 месяцам тюрьмы за совращение и изнасилование 13-летнего ученика. Об этом сообщает издание Mothership .

Женщина преподавала у мальчика в начальной школе в 2016–2017 годах. Позже они продолжили общаться в Сети: подросток просил помочь с уроками. В феврале 2019 года, когда школьнику было 13 лет, между ними начались романтические отношения.

С февраля по октябрь женщина забирала его из школы и отвозила на парковку около дома. Там они целовались и занимались интимными делами в машине. С ноября по декабрь она несколько раз насиловала подростка.

Летом 2023 года мальчик решил уйти от нее. Учительница расплакалась, призналась в любви, а потом засыпала его звонками и письмами с обвинениями.

На суде защита просила вдвое меньший срок, так как на момент преступления она уже не работала в школе, но прокурор настоял на полном наказании.

