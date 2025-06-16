NI: Индия может получить полный доступ к технологиям истребителя Су-57

Индия может получить доступ к технологиям истребителя Су-57 российского производства. Об этом сообщил американский журнал The National Interest .

«Соглашение о лицензионном производстве с Индией может предоставить Министерству обороны Индии полный доступ к внутренним механизмам Су-57», — заявила обозреватель издания Майи Карлин.

Журналистка отметила, что власти Индии не проявляют интереса к американским истребителям F-35 Lightning II и больше настроены на заключение сделки по Су-57.

Обозреватель TNI добавила, что Су-57 — один из немногих истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении, он обладает наибольшей мощностью по сравнению с другими моделями.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 — единственный в мире военный самолет, способный противостоять всем системам противовоздушной обороны, включая американскую Patriot.