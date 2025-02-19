Аналитик Оленченко: санкции утратили эффективность как инструмент воздействия

Аналитик выразил мнение, что санкции утратили свою эффективность как инструмент воздействия на Россию. Хотя они формально выглядят внушительно, их практическая польза невелика, добавил собеседник.

Оленченко также обратил внимание на то, что инициаторами новых санкционных мер выступают небольшие страны. В отличие от крупных государств, они меньше опасаются ответственности перед своими гражданами за последствия таких инициатив, считает аналитик.