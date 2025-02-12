В США допустили продолжение дружбы Путина и Трампа после освобождения Фогеля

Освобождение бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля может сигнализировать о характере будущих отношений президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф на встрече с журналистами.

«Я считаю, что их связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены. Это действительно полезно для всего мира», — подчеркнул он.

Фогеля задержали в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево, найдя в его багаже наркотики. Американец полностью признал вину и получил срок в 14 лет колонии строгого режима. Накануне он вышел на свободу и уже вернулся в США, сообщив, что Путин подписал указ о его помиловании.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в обмен на Фогеля США освободили россиянина. Он не стал раскрывать, о ком идет речь, сообщив, что имя возвращенного назовут, когда тот приземлится в Москве.