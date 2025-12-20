В США детям-нелегалам без сопровождения пригрозили задержанием

Сотрудники пограничных служб Соединенных Штатов грозят длительным задержанием детям-нелегалам, прибывающим на территорию страны без сопровождения взрослых. Об этом сообщила газета Guardian , в распоряжении которой оказался соответствующий документ.

«Пограничники оказывают давление на детей, <… > чтобы те быстро согласились вернуться в свои страны происхождения, даже если они выражают опасения за свою безопасность там», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что больше 2,5 миллиона мигрантов покинули США за год. Из них 605 тысяч нелегалов были выдворены принудительно, а около 1,9 миллиона человек выехали с территории США со собственной воле.