Более 2,5 миллиона мигрантов покинули США за год

Министерство внутренней безопасности США обнародовало отчет: начиная с января 2025 года из страны уехали 2,5 миллиона мигрантов. Об этом сообщил Infox.ru .

Так, 605 тысяч были выдворены принудительно, а около 1,9 миллиона человек покинули территорию Соединенных Штатов по собственной инициативе.

В документе отмечено, что власти сосредоточились на депортации лиц, совершивших серьезные правонарушения. Добросовестным иностранцам предлагают помощь в организации бесплатного выезда на родину. Кроме того, в качестве меры поддержки выплачивается тысяча долларов (около 77 тысяч рублей).