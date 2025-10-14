В США бывший студент напал с ножом на работников школы

В американском городе Торранс (штат Калифорния) бывший студент напал с ножом на сотрудников школы, ранив не менее трех человек. Об этом сообщил в Facebook* местный департамент полиции.

По данным правоохранителей, мужчина нанес ножевые ранения трем школьным работникам и попытался атаковать еще одного, после чего скрылся. Позже его задержали полицейские без сопротивления. Экс-студент признался, что заранее заложил два самодельных взрывных устройства — на перекрестке 208-й улицы и Амапола-авеню.

На место прибыли саперы, которые нашли и обезвредили СВУ. Двоих пострадавших госпитализировали, их жизни вне опасности. Третьему пострадавшему помогли на месте.

Полиция устанавливает мотивы нападения и обстоятельства происшествия.

Ранее в Архангельске отчисленный студент техникума строительства и экономики пришел туда с ножом и попытался устроить резню.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена