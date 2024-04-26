Захарова уличила Пелоси в оскорблении демократии из-за ее слов о протестах в США | 360°

Мир 26 апреля 2024, 11:06 Захарова уличила Пелоси в оскорблении демократии из-за ее слов о протестах в США МИД: Пелоси оскорбила демократию, говоря о причастности РФ к протестам в США РИА «Новости»

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Заявление экс-спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси о том, что Россия якобы причастна к пропалестинским протестам, являются оскорблением демократии. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Нэнси Пелоси заявила, что за палестинскими протестующими в США стоит Путин. Это невозможно расценить иначе, чем оскорбление американцев и уничижительное отношение к демократии», — заявила Захарова.

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Пелоси обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела США. Таким образом она отреагировала на задержание 127 протестующих на кампусах американских университетов. Студенты поддерживали Палестину и требовали от Израиля прекратить огонь по сектору Газа.

Ранее США наложили вето на прием Палестины в качестве полноправного члена ООН. Американские дипломаты объяснили это решение тем, что нужно дождаться завершения конфликта.