В США беглый преступник нарушил ПДД и попался полиции спустя 14 лет

Полиция Флориды остановила мужчину, проехавшего на автомобиле на красный свет, который оказался убийцей, скрывавшимся 14 лет от правосудия. Об этом сообщило издание The Independent .

Полицейские остановили 43-летнего Тимоти Хикерсона за грубое нарушение правил дорожного движения 17 сентября. Он проехал на красный свет.

Во время проверки правоохранители выяснили, что мужчину разыскивали в связи с убийством, совершенным в штате Вирджиния весной 2010 года.

По информации офиса шерифа округа Флаглер, Хикерсон взломал дом 23-летнего Шейна Донахью и обокрал его. Через несколько дней жертва ограбления пропала без вести, полицейские решили, что с ним расправились. Под подозрение попал Хикерсон. Последний пустился в бега.

Мотивы Хикерсона неизвестны до сих пор, останки жертвы также не найдены. Задержанный будет находиться в тюрьме, пока его не экстрадируют в Вирджинию.

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