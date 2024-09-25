В США беглый преступник нарушил ПДД и попался полиции спустя 14 лет
Полиция Флориды остановила мужчину, проехавшего на автомобиле на красный свет, который оказался убийцей, скрывавшимся 14 лет от правосудия. Об этом сообщило издание The Independent.
Полицейские остановили 43-летнего Тимоти Хикерсона за грубое нарушение правил дорожного движения 17 сентября. Он проехал на красный свет.
Во время проверки правоохранители выяснили, что мужчину разыскивали в связи с убийством, совершенным в штате Вирджиния весной 2010 года.
По информации офиса шерифа округа Флаглер, Хикерсон взломал дом 23-летнего Шейна Донахью и обокрал его. Через несколько дней жертва ограбления пропала без вести, полицейские решили, что с ним расправились. Под подозрение попал Хикерсон. Последний пустился в бега.
Мотивы Хикерсона неизвестны до сих пор, останки жертвы также не найдены. Задержанный будет находиться в тюрьме, пока его не экстрадируют в Вирджинию.
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