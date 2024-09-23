Женщина в шапочке для душа угнала поезд метро

В США женщина в шапочке для душа вместе с мужчиной угнали поезд метро

В Нью-Йорке парочка угнала поезд метро, но врезалась в другой локомотив и скрылась. Полиция объявила преступников в розыск, сообщил телеканал NBC News .

После полуночи 12 сентября женщина и мужчина пробрались на станцию метро «Брайарвуд» в Квинсе, сели в пустой поезд и некоторое время управляли им, пока не врезались в другой состав. В аварии никто не пострадал.

Угонщики сбежали, полиция объявила их в розыск. Судя по записям с камеры видеонаблюдения, мужчина носил синюю майку и красные шорты, а его спутница — розовые шорты, рубашку без рукавов и шапочку для душа.

Другой нашумевший случай угона произошел в штате Юта. Американец присвоил самолет Cessna 525, взлетел и протаранил собственный дом. Мужчина хотел отомстить жене, после нападения на которую провел ночь в полицейском участке. Супруга и ребенок четы не пострадали.