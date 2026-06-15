В США авианосец за $13 млрд не справился с истребителем нового поколения

Головной корабль новейшего класса авианосцев ВМС США стоимостью 13 миллиардов долларов не смог использовать палубный истребитель-невидимку F-35C Lightning II, хотя именно на него делали основные ставки в новой эпохе морской авиации. Об этом сообщило издание 19FortyFive .

Палуба американского авианосца Gerald Ford не подошла для эксплуатации истребителей F-35C из-за слишком высокой температуры выхлопа.

Обозреватели подчеркнули, что в мае Gerald Ford вернулся в США после службы в зоне арабо-израильского конфликта. Корабль провел в море 326 дней, и все это время с его палубы взлетали истребители-бомбардировщики F/A-18 Super Hornet прошлого поколения.

Однако температура выхлопных газов F-35C достигла 3600 градусов по Фаренгейту, или 1982 градусов по Цельсию. Из-за такой нагрузки кораблю потребовались новые термостойкие покрытия и более совершенная система охлаждения.

Ранее США заявили, что линкоры класса «Трамп» водоизмещением до 35 тысяч тонн оснастят атомными силовыми установками. Стоимость каждого такого корабля превысит 17 миллиардов долларов, поэтому они обойдутся еще дороже новейшего авианосца класса Gerald R. Ford.