В США арестовали израильского чиновника-педофила, а затем отпустили

В штате Невада арестовали израильского чиновника-педофила Тома Александровича, когда он попытался встретиться с 15-летней девушкой, а затем отпустили его. Об этом сообщило издание The Times of Israel .

Александрович занимает должность исполнительного директора отдела обороны Национального киберуправления Израиля. В США он находился по делам службы.

Полиция Невады задержала его 15 августа в рамках многонедельной операции по борьбе с «лицами, склонными к сексуальному насилию над детьми». Израильский чиновник попытался встретиться с 15-летней девушкой, чтобы заняться сексом. Его поймали на живца, так как в соцсетях с ним переписывалась сотрудница полиции.

Арест продлился недолго, так как Александрович сразу внес залог и спокойно улетел в Израиль. Ему следовало явиться в суд 27 августа, но он этого не сделал. Как позже сообщили его адвокаты, они договорились, что Александрович будет участвовать в суде удаленно.

Оперативное освобождение чиновника и разрешение ему покинуть страну уже породило слухи о давлении властей США и Израиля на правоохранителей. В Госдепе заявили, что власти страны не имеют никакого отношения к этому делу.

Ранее в Калифорнии суд приговорил няню к 100 годам тюрьмы. Женщина продавала своих подопечных педофилам, которых искала в Сети.