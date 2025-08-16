Няня в США отправилась в тюрьму на 100 лет за поставку детей педофилу

Суд Калифорнии приговорил к 100 годам заключения работавшую с детьми с особенностями развития 31-летнюю няню, которая на протяжении нескольких лет передавала находящихся на ее попечении трехлетних девочек знакомому педофилу. Об этом сообщила газета The New York Post .

Прокуратура Сан-Диего установила, что клиентов няня искала через сервис онлайн-услуг. Она позиционировала себя как специалиста, который может работать с маленькими детьми с особенностями развития.

Родители даже не догадывались, что женщина водила девочек к себе домой, куда приглашала педофила, с которым состояла в отношениях. Пара накачивала детей наркотиками и устраивала с ними сексуальные оргии, которые фиксировались на камеру.

Схему раскрыли в 2016 году, когда семилетняя девочка пожаловалась матери, что больше не хочет видеться с няней, которая за годы работы стала другом семьи.

В ходе расследования криминалисты нашли в машине педофила ящик с шестью жесткими дисками, на которых оказались шокирующие кадры с изнасилованиями и издевательствами над маленькими девочками с аутизмом.

Приговор няне в 100 лет заключения няне вынесли в минувший четверг, 14 августа. Ее парня-педофила осудили на восемь пожизненных заключений без права на досрочное освобождение в 2019 году.

В конце прошлой недели полиция США арестовала бывшего австралийского дипломата Томаса Махорни по обвинению в насилии над двумя семилетними девочками и мальчиком восьми лет, которые жили в соседнем доме. Одна из пострадавших рассказала, что в 2023 году играла с детьми Махони у них дома и попросила главу семейства показать, где находится туалет. Мужчина предложил девочке ее отвести и напал по дороге.