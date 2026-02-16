В США сотрудники иммиграционной службы задержали украинского беженца Дмитрия Кулика в Миннеаполисе. Один из агентов рассмеялся и пожелал победы России в конфликте, сообщило издание Daily Beast .

Агенты ICE арестовали мужчину на парковке торгового центра, когда он забирал заказ в Walmart. Когда украинец спросил о причине, то один из сотрудников иммиграционной службы рассмеялся и ответил, что он пророссийских взглядов и желает России победы в украинском конфликте.

Кулика направили в тюрьму округа Кандийохи в Уилмаре, штат Миннесота. В интервью изданию он признался, что надеялся обрести в покой в Америке, куда приехал в рамках гуманитарной программы в конце 2023 года.

Ему выдали разрешение на два года, чтобы жить и работать в стране. Украинец устроился работать курьером, а также занимался кровельными работами, чтобы обеспечить семью. После истечения срока действия разрешения он, его жена и дочь подали заявления на продление. Супруге и дочери одобрили документы, а его еще находятся на рассмотрении.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о смене настроений по отношению к украинским беженцам на Западе. Их начали «гнобить» и выгонять всеми доступными способами.