Ради свидания американец бросил новорожденную дочь аллигаторам

В американском штате Теннеси начался суд над 28-летним Брэндоном Изабель, который бросил новорожденную дочь в реку с аллигаторами, застрелил ее мать и уехал к любовнице. Об этом сообщил сайт Law & Crime .

Изабель познакомился с 27-летней Даниэль Хойл на работе в компании FedEx. После короткого романа девушка забеременела. Отец ребенка встретил на работе другую, но она отказалась вступать в любовный треугольник и мириться с наличием у бойфренда детей.

Мужчина присутствовал на родах и как только все закончилось, уехал к любовнице на полуостров Мад-Айленд в Мемфисе. На следующий день Хойл выписалась из больницы и вместе с новорожденной дочерью вернулась домой. Изабель позвал ее в магазин, чтобы передать детскую одежду. Девушка приехала, но бывший возлюбленный не собирался ничего дарить — он заманил ее на другую дорогу, выстрелил в голову и бросил в канаву.

Двухдневного ребенка Изабель забрал с собой. Он привез дочь к старому лодочному спуску в месте слияния рек Вулф с Миссисипи и бросил в воду. Ее тело так и не нашли.

«Он вытащил Кеннеди из автокресла, схватил ее за ногу и бросил в холодную, темную воду, не заметив, что ее маленькая детская шапочка упала с ее головы и осталась лежать на берегу реки», — сказал прокурор.

Для того, чтобы скрыть улики, мужчина оставил автокресло возле магазина и написал сообщение бывшей девушке, будто не зная, что она мертва. Изабель пытался скрыться с любовницей, но их поймали — к тому моменту полицейские нашли машину и тело Хойл.

