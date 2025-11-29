В США 10 детей умерли после вакцинации от COVID-19

В США минимум 10 детей погибли после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на имеющуюся в распоряжении издания служебную записку Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

«Согласно результатам проверки, по меньшей мере десять детей погибли „после и из-за“ вакцинации от COVID-19», — говорится в публикации газеты.

По предварительным данным, дети умерли из-за воспаления сердечной мышцы. В документе не указаны возраст погибших или другие проблемы со здоровьем. Также не названа компания-производитель вакцин.

Президент США Дональд Трамп призвал фармацевтические компании раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса. Он отметил, что общество имеет право знать правду.

