Политолог Малек Дудаков рассказал, чем для Украины могут обернуться нарушения, которые были выявлены в ходе аудита американской помощи. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, несоответствия, обнаруженные во время проверки, способны привести к смене власти на Украине.

«Главный вопрос: какими будут выводы? Кого будут уличать в коррупции. Будут ли это экс-президент США Джо Байден и демократы, либо очень мощный удар придется по офису Зеленского. Второе более чем вероятно», — отметил специалист.

Он также предположил, что победителем новых выборов станет более выгодная для Соединенных Штатов личность. Речь идет об управляемом персонаже, выполняющем все пожелания.