В Совфеде заявили, что встреча Путина и Трампа может стать поворотной

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске могут стать поворотным событием в отношениях двух стран и будущем разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале .

«Переговоры состоялись в конструктивном духе, о чем заявили обе стороны. Насколько можно судить, они носили стратегический характер и касались не только украинского кризиса, но и ключевых вопросов не только европейской, но и глобальной, прежде всего ядерной безопасности, а также двусторонних отношений», — написал он.

По словам Пушкова, американский лидер не просто так оценил содержание и дух диалога на 10 из 10 возможных. Этим он продемонстрировал, что переговоры были содержательными и отличались особо высоким уровнем взаимопонимания.

Также Пушков заявил, что Трамп не хочет идти на ухудшение отношений с Россией, и он это продемонстрировал, когда запретил Украине наносить удары по Москве. Кроме того, президент исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия до 900 километров.