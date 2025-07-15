На Украине не поняли смысл слов Трампа о системах Patriot

Скибицкий: на Украине не знают, что имел ввиду Трамп, говоря о Patriot

На Украине не знают, что именно имел ввиду президент США Дональд Трамп, говоря об отправке 17 систем Patriot. Об этом замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью The Guardian.

«Мы точно не знаем… 17 — это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», — сказал он.

По словам замглавы ГУР, Германия уже согласилась отправить Украине две системы Patriot, еще одну — Нидерланды. ВСУ могут получить 18 пусковых установок, «что близко к 17».

Скибицкий также подтвердил, что Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский обсуждали поставку ракет Tomahawk, однако конкретных договоренностей они не достигли.

Глава Белого дома сообщил о передаче Украине 17 комплексов Patriot после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Позже Трамп заявил, что США не планируют поставлять ВСУ дальнобойные ракеты.