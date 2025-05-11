После заявления президента России Владимира Путина с предложением провести в Стамбуле прямые переговоры, у киевского режима осталось две альтернативы. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Константин Косачев.

«Две альтернативы. Перемирие без переговоров без перспектив для мира versus переговоры, ведущие к миру. Первая идея — от кураторов Украины. Смысл — для перегруппировки сил 30 дней и продолжения боевых действий. Вторая — „дайте миру шанс“. Но на условиях, завоеванных всей Россией и выписанных нашими воинами за эти три года. Выстраданных силами добра против зла», — написал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что прошедшая в субботу в Киеве встреча европейских лидеров, имеет «нелепый и бессмысленный» исход, как и все их усилия последних трех лет. Косачев выразил уверенность, что истории по силам все расставить по своим местам, как и 80 лет назад.

Ранее Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.