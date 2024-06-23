В Совфеде оценили заявление Вьетнама о партнерстве с США

Сенатор Красин призвал смотреть на дела, а не слова Вьетнама в адрес США

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Необходимо привыкнуть существовать в мире реальных дел, а не устных заявлений, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так беседе с Lenta.ru он оценил заявление главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шона о стратегическом партнерстве с Вашингтоном.

По его словам, представители различных государств нередко используют словесные маневры, чтобы придать некоторым событиям определенную окраску.

«Маневрируя словами, люди пытаются немножко приукрасить события в другую сторону, я думаю, на это надо реагировать критически, но спокойно», — пояснил Карасин.

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком заявил, что страна видит в Вашингтоне «стратегического партнера».

Встреча высокопоставленных чиновников Вьетнама и США прошла через несколько дней после приезда в Ханой президента России Владимира Путина.

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