В Совфеде оценили угрозы Трампа о пошлинах для БРИКС

Угрозы Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС носят декларативный характер и на практике не будут реализованы. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Дональду Трампу свойственно манера делать вид, что все может быть решено одним решающим шагом, разговором или ультиматумом», — напомнил он.

Пушков обратил внимание на то, что, активно продвигая глобализацию в своих интересах, США, в конце концов, оказались в зависимости от нее и от импорта из других стран. Он добавил, что Соединенные Штаты не могут препятствовать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах и создавать новую платежную систему, альтернативную SWIFT.

Ранее российский бизнесмен и член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут предположил, что Трамп может провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным еще до вступления в должность. По его мнению, больше нельзя откладывать восстановление канала связи между США и Россией.