Трампа заподозрили в намерении позвонить Путину до возвращения в Белый дом

Политик Бут не исключил звонок Трампа Путину до вступления в должность

Избранный президент США Дональд Трамп может провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным еще до вступления в должность. Об этом kp.ru заявил российский бизнесмен и член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут.

По его мнению, восстановление канала коммуникации между США и Россией больше нельзя откладывать.

«Скорее всего, такие контакты должны состояться, по крайней мере, в этом могут быть заинтересованы обе стороны», — подчеркнул политик.

Он предположил, что Трамп и Путин созвонятся и обсудят все «насущные вопросы». Российская сторона будет не только внимательно слушать американскую, но и внимательно следить за действиями Белого дома, добавил Бут.

Ранее журналист Ник Пейтон Уолш предположил, что Путин согласится с планом, который представит назначенный Трампом спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Согласно документу, вступление украинской стороны в НАТО отложат на неопределенный срок.