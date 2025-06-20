В Совфеде объяснили, почему США не наносят удары по Ирану

Сенатор Клишас: США не смогут уничтожить ядерные объекты в Иране без ТЯО

Президент США Дональд Трамп отложил решение иранского вопроса не из страха повторения ливийского сценария, а из-за невозможности уничтожить объекты ядерной программы Ирана без применения тактического ядерного оружия. Об этом в Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Андрей Клишас.

«Трамп не наносит удары потому, что без применения тактического ядерного оружия объекты иранской ядерной программы (вполне возможно, мирной) не удастся уничтожить», — написал он.

Сенатор также напомнил, что США не понесли ответственности за свои действия в Ливии, Ираке, Афганистане и Сирии, которые привели к началу гражданской войны и массовым жертвам среди мирного населения.

«Ждем истерику в Европе и либеральном истеблишменте по всему миру, что американцы занимаются „ядерным шантажом“», — заключил Клишас.

Ранее источники New York Post сообщили о желании американского лидера на две недели отложить решение об ударах по Ирану из-за риска повторения ливийского сценария.