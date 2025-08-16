На саммите России и США на Аляске решался вопрос новой архитектуры международной и европейской безопасности. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Андрей Клишас.

По его словам, встреча на Аляске подтвердила стремление России к долгосрочному и справедливому миру. Политик подчеркнул, что страна достигнет целей СВО либо военным, либо дипломатическим путем.

«Никакого „прекращения огня без всяческих условий“ не будет, несмотря на то, что российские войска освобождают новые территории, а фронт обрушается. На повестке новая архитектура международной и европейской безопасности, все должны это принять», — написал Клишас.

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни заявил, что переговоры с Трампом на Аляске стали символической победой российского лидера Владимира Путина.