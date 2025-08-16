Переговоры с Трампом стали символической победой Путина

Аналитик Конни: саммит с Трампом на Аляске стал символической победой Путина

Переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске стали символической победой российского лидера Владимира Путина. Об этом заявила аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международных отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни в беседе с РИА «Новости» .

«[Трамп] пригласил Путина на американскую землю несмотря на санкции и международный ордер на арест. [Советник] Джон Болтон назвал это „подарком“ Трампа, освободившим Путина от западной изоляции. Эта символическая победа Путина», — сказала она.

По ее словам, встреча может положительно сказаться на положении России в БРИКС как на платформе для борьбы с доминированием Запада, а также увеличить российское влияние в Африке и Азии.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что встреча Путина и Трампа — это совместный успех двух президентов. Каждый из них максимально вложился в результат.

Главы государств встретились на Аляске 15 августа, переговоры прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в формате «три на три» и продолжались два часа 45 минут. В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.