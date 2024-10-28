«Голоса украли». Президент Грузии появился на митинге против итогов выборов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла на митинг против итогов парламентских выборов в Тбилиси. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По итогам голосования победу одержала правящая «Грузинская мечта». После оглашения результатов устроили акцию протеста у здания парламента.

«Все, кто тут, вы не проиграли выборы! Ваши голоса украли и попытались украсть ваше будущее, но право на это не имеет никто», — заявила Зурабишвили на митинге.

Она рассказала, что общалась с иностранными партнерами. Никто из них, по ее словам, «не признает эти выборы».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Саломе Зурабишвили является марионеткой, которая отказывается принимать итоги выборов. По его словам, в таких случаях грозит отстранение от должности и арест.