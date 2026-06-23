В совете старейшин Еревана подрались из-за обвинений в подкупе избирателей

На заседании Совета старейшин мэрии Еревана произошла драка между представителями правящей партии и оппозиции. Видео опубликовал официальный YouTube-канал NEWS AM. .

Конфликт начался после того, как заместитель мэра Армен Памбухчян обратился к оппозиции и заявил, что второму номеру в их списке предъявлено обвинение в госизмене.

Он призвал их не радоваться во время выступлений и опустить руки. В ответ с места раздались выкрики, Памбухчян потребовал прекратить врать и пригрозил оппоненту.

После этого словесная перепалка переросла в потасовку. Замглавы города потребовал вывести из зала члена совета старейшин от оппозиции Геворга Степаняна и других участников происшествия.

Похожая ситуация случилась в декабре прошлого года в турецком парламенте. Там депутаты подрались из-за споров о принятии бюджета.