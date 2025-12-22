Депутаты подрались на заседании в Турции

В Турции депутаты подрались на заседании по бюджету, но закон приняли

Заседание в турецком парламенте, посвященное принятию бюджета, запомнилось массовой дракой между депутатами от правящей Партии справедливости и развития и представителями оппозиционной Республиканской народной партии. Об этом сообщил портал Haberler .

«После голосования напряжение между депутатами от Партии справедливости и развития и депутатами от Республиканской народной партии возросло. Словесная перепалка быстро переросла в драку», — говорится в материале.

Ситуацию удалось урегулировать, когда вмешались другие парламентарии. Законопроект о бюджете центрального правительства на 2026 году все же приняли.

Ранее в Мехико на заседании конгресса подрались депутаты-женщины. Участницами потасовки оказались представители правой Партии национального действия и правящей левой парии Морена. Оппозиция выступила против предлагаемой реформы о ликвидации городского агентства прозрачности InfoCDMX.