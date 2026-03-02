В Совете Федерации предупредили о рисках создания западной коалиции против Ирана

Страны Евросоюза и Великобритания могут попытаться присоединиться к коалиции против Ирана, чтобы сблизиться с США. Такое предположение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в телеграм-канале .

Сенатор заявил, что европейские страны обсуждали возможное участие в боевых действиях против Тегерана. Такой подход он связал с попытками наладить отношения с Вашингтоном.

«Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов», — написал он.

Сценарий с единой западной коалицией против Ирана он счел наиболее вероятным, напомнив пример Ливии и Ирака. Однако Пушков подчеркнул, что необходимо сохранять трезвость в оценках и учитывать региональный характер конфликта, который не имеет тенденции к распространению.

«Это не третья мировая война, как спешат объявить некоторые комментаторы», — заявил сенатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на смену власти в Иране руками США и их союзников. Он также поддержал удары по Ирану, связав их с тем, что Тегеран выражал солидарность с Россией.