Зеленский понадеялся на смену власти в Иране усилиями США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на смену власти в Иране руками США и их союзников. Об этом он сказал в вечернем видеообращении в телеграм-канале .

По словам лидера страны, Украина детально фиксировала изменение ситуации вокруг Ирана и подключила к наблюдениям разведку и Министерство иностранных дел.

«Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно. Важно, чтобы американская решимость, всех в мире решимость действительно сработали», — отметил он.

Зеленский также поддержал удары по Ирану, связав их с тем, что Тегеран выражал солидарность с Россией. В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что мир устал от бестолковых клоунов, чья армия держится на иностранных наемниках.

Западные пользователи соцсети X также раскритиковали президента Украины за одобрение эскалации на Ближнем Востоке. Главу киевского режима назвали лицемером.