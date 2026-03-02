Зеленский понадеялся на смену власти в Иране усилиями США
Зеленский: США должны проявить решимость в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на смену власти в Иране руками США и их союзников. Об этом он сказал в вечернем видеообращении в телеграм-канале.
По словам лидера страны, Украина детально фиксировала изменение ситуации вокруг Ирана и подключила к наблюдениям разведку и Министерство иностранных дел.
«Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно. Важно, чтобы американская решимость, всех в мире решимость действительно сработали», — отметил он.
Зеленский также поддержал удары по Ирану, связав их с тем, что Тегеран выражал солидарность с Россией. В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что мир устал от бестолковых клоунов, чья армия держится на иностранных наемниках.
Западные пользователи соцсети X также раскритиковали президента Украины за одобрение эскалации на Ближнем Востоке. Главу киевского режима назвали лицемером.