В Совбезе заявили о действующих против России киберцентрах в Германии и Британии

Против России действуют киберцентры в Германии, Британии, Финляндии, Эстонии и Латвии, работающие при участии западных спецслужб. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов, сообщило РИА «Новости».

По его словам, в прошлом году число компьютерных преступлений на российской территории выросло на 13% и превысило 765 тысяч.

«В основном они были направлены на совершение мошеннических действий в отношении граждан и создание каналов распространения наркотиков», — сказал Шевцов.

Для противостояния киберугрозам в мае 2024-го на площадке ООН запустили процесс формирования реестра контактных пунктов для межгосударственного обмена информацией о компьютерных инцидентах на техническом и политическом уровнях.

Ранее стало известно, что Украина официально стала членом киберцентра НАТО, расположенного в Таллине.