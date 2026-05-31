В Совбезе отметили важность сотрудничества по безопасности с Филиппинами

Россия считает важным сотрудничество с Филиппинами в области безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. Об этом сообщил ТАСС.
Венедиктов встретился в Подмосковье с заместителем гендиректора Совета нацбезопасности Филиппин Нестором Эрико. Беседа прошла на полях международного форума.
«Особое внимание уделяем выстраиванию двухстороннего сотрудничества, укреплению наших отношений по линии советов безопасности», — заявил замсекретаря Совбеза.
Он также пригласил зарубежных коллег осмотреть выставку военной продукции, которая проходит в рамках форума. На мероприятии впервые продемонстрировали новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель».
