В Совбезе ООН анонсировали экстренное заседание по Газе

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа состоится 9 августа по запросу нескольких стран. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

По его словам, встреча запланирована на 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по московскому времени).

Заседание пройдет на фоне заявлений Израиля о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа для обеспечения периметра безопасности, после чего планируется передать управление новому «гражданскому правительству».

При этом, по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, еврейское государство не собирается управлять регионом.

Ранее Палестина обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом вмешаться и предотвратить реализацию израильских планов.