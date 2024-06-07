В Совбез ООН избрали пять новых непостоянных членов

Дания, Греция, Пакистан, Сомали и Панама будут непостоянными членами Совета Безопасности ООН. Их двухлетний срок начнется 1 января 2025 года, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, эти страны займут места Швейцарии, Мальты, Японии, Эквадора и Мозамбика. Их полномочия в качестве непостоянных членов СБ ООН истекают 31 декабря 2024 года.

В СБ ООН входят 15 государств — членов организации. По регламенту пять непостоянных членов структуры покидают ее каждый год, а на их место избирают другие пять стран. Группа постоянных членов СБ ООН обладает правом вето, в нее входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

Ряд западных стран разрешили Украине наносить удары по России поставленным в рамках военной помощи оружием. Российские дипломаты запросили по этому вопросу заседание Совбеза ООН.