Пользователи социальной сети X резко отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале предметных переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Европейский союз. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Поводом для дискуссии стало заявление фон дер Ляйен о том, что страны ЕС согласовали запуск следующего этапа переговорного процесса. Однако многие комментаторы встретили эту новость критически.

«Европейский союз как единый блок теперь может не выжить. Сомнения вызывает и положение Молдавии, а Украины — тем более», — написал один из комментаторов.

«ЕС движется к краху, и слава Богу, это может привести к появлению новой, более здоровой Европы!» — отметил еще один.

По их словам, принятие новых членов на фоне существующих экономических и политических проблем способно усилить внутренние противоречия в ЕС.

Часть комментаторов также усомнилась в перспективах вступления Украины, указав на вопросы, связанные с конфликтом, коррупцией и внутренней политической ситуацией в стране.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заверил, что Россия научит Европу жизни.