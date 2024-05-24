В состоянии премьера Словакии Фицо наметилось улучшение

Медики зафиксировали улучшения в состоянии выжившего после покушения Фицо

В состоянии пережившего покушение премьер-министра Словакии Роберта Фицо начали фиксировать положительную динамику. Об этом со ссылкой на информацию лечащих врачей сообщило РИА «Новости» .

«Развитие состояния здоровья премьера стабильное с умеренным улучшением», — уточнили в медицинском учреждении, где находится политик.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в Гандлове, примерно в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы.

На борту вертолета премьера страны в критическом состоянии доставили в больницу города Банска-Бистрица. По данным полиции, нападавший успел сделать пять выстрелов в сторону Фицо. В политика попали четыре пули. Одна из них пробила желудок.

Преступника задержали на месте. Сейчас расследование нападения продолжается. Несколькими днями генпрокурор Словакии Марош Жилинка не исключил возможности переквалификации статьи дела о покушении на теракт.